Welke coureurs zijn het langst teamgenoten van elkaar geweest?

In de Formule 1 is dit degene die je als eerste dient te verslaan: je eigen teamgenoot. Je teamgenoot is degene die punten mee scoort voor het constructeurskampioenschap, maar het kan tegelijkertijd ook een rivaal zijn.

Hieronder volgt een overzicht van coureurs-duo's die al voor langere tijd teamgenoten zijn. De combinatie Schumacher-Barichello voert de lijst aan; de heren waren voor zes hele seizoenen teamgenoten van elkaar.

Ook Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen komen hoog voor in de lijst; zij reden vier seizoenen samen, evenals Valtteri Bottas en Lewis Hamilton die recentelijk hun vierde seizoen afmaakte.