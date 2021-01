Experts achten tien titels haalbaar voor Lewis Hamilton

Lewis Hamilton kroonde zich afgelopen seizoen voor de zevende keer tot wereldkampioen Formule 1, een evenaring van het record van Michael Schumacher. De Brit viert vandaag zijn 36ste verjaardag en kan dus nog wel een poosje mee. Fernando Alonso keert namelijk op zijn 39ste terug in de Formule 1 en Kimi Raikkonen is zelfs al 41 jaar.

Sky Sports-analist Martin Brundle denkt dat het voor Hamilton mogelijk is om in de dubbele cijfers te komen wat betreft aantal titels. "Tien titels en 150 Grand Prix-overwinningen is helemaal niet ondenkbaar", zegt de Brit op Sky Sports F1. "Lewis oogt nog jong en fris. Hij begaat amper fouten en zowel mentaal als fysiek behoort hij nog tot de absolute top. Ik zie hem voorlopig nog niet stoppen met racen, waarom zou hij ook?"

Brundle hoopt dan wel dat Hamilton de komende jaren meer tegenstand krijgt. "Sinds het pensioen van Nico Rosberg heeft niemand het Lewis echt moeilijk gemaakt. Max Verstappen heeft nog niet het materiaal gehad om Hamilton partij te bieden. Na 2016 is er niemand meer geweest die hem over een heel seizoen het vuur na aan de schenen heeft gelegd. Niet binnen zijn team en ook niet van buitenaf."

Ook Norbert Haug, voormalig motorsportbaas van Mercedes, acht een totaal van tien titels haalbaar voor Hamilton. Aan F1-Insider.com deelde hij mede: "Na de zevende titel van Michael Schumacher dacht ik dat het een record voor de eeuwigheid was. Maar sinds Hamilton de titels aaneen rijgt met Mercedes was het onvermijdelijk dat hij vroeg of laat ook zijn zevende titel zou veroveren. Hij kan zelfs voor tien titels gaan."

Kanttekening bij dit alles is dat Hamilton dan wel eerst een nieuw contract met Mercedes moet overeenkomen, want op dit moment heeft de wereldkampioen nog geen stoeltje voor 2021.