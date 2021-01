Twijfels over Chinese Grand Prix goed nieuws voor Portimao

Het Formule 1-seizoen 2021 krijgt waarschijnlijk een compleet andere start dan oorspronkelijk gepland was. De Grand Prix van Australië (op het schema als seizoensopener op 21 maart) en de Grand Prix van China (als derde race op het schema op 11 april) staan op de nominatie om uitgesteld te worden. En dat is goed nieuws voor het Autodromo do Algarve nabij Portimao.

Racefans.net bericht dat het Portugese circuit in beeld is voor een herziene versie van de Formule 1-kalender voor 2021. De leiding van de Formule 1 en de teambazen bespraken maandag een noodscenario voor het geval dat de Australische en Chinese Grands Prix niet door kunnen gaan op de geplande datum. In dat geval begint het Formule 1-seizoen op 28 maart in Bahrein.

Na het weekend op Sakhir reist het Formule 1-circus dan terug naar Europa, voor een race op het circuit van Imola op 18 april. De gastheer van de Grand Prix van Emilia-Romagna van vorig jaar maakte al kans om de open plek na China op te vullen. Na Imola komt vervolgens op 2 mei de tweede Grand Prix ooit op het circuit van Portimao, een week voor de Spaanse Grand Prix.

In het plan verschuift de Grand Prix van Australië naar de slotfase van het seizoen. De race op Melbourne zou 21 november moeten worden ingehaald. Dat heeft weer gevolgen voor de Grands Prix van Brazilië, Saoedi-Arabië en Abu Dhabi. De race op Interlagos zou dan een week eerder dan gepland plaatsvinden - op 7 november - en de races in Jeddah en op Yas Marina Circuit juist een week later dan gepland - respectievelijk op 5 december en op 12 december.

Voor de Grand Prix van China is nog geen nieuwe datum voorgesteld.

Zo zou de Formule 1-kalender voor 2021 eruit kunnen komen te zien: