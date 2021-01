Scepcis over nieuwe Ferrari-motor: "Komt maar een paar PK erbij"

Ferrari verkeert in grote moeilijkheden sinds de nieuwe richtlijnen rondom de brandstoftoevoer. Van de krachtigste motor zijn ze in één klap weer achter Honda en Renault teruggevallen. Dat is een verlies dat ze niet zomaar gaan goedmaken. Er worden dan ook geen wonderen verwacht van de nieuwe motor in 2021.

Ferrari doet er uiteraard alles aan om het gebrek aan pk's zo snel mogelijk terug te krijgen. Zeker als de ontwikkeling van motoren aan banden wordt gelegd, wil je niet jarenlang vastzitten aan een krachtbron die te weinig vermogen produceert. Hoewel Mattia Binotto belooft dat ze in 2021 ruim 30 pk meer zullen hebben, is niet iedereen overtuigd van dat cijfer.

"De Ferrari-krachtbron was in 2020 overal erg slecht in, van de verbrandingsmotor tot de elektrische componenten. We hebben de redenen eindeloos besproken. Laten we nu eens kijken wat ze ons bieden voor deze 2021. Volgens mijn informatie is die 30 pk die Binotto noemt niet juist en zijn het er maar een paar", zegt journalist Leo Turrini.

Zelfs bij Ferrari weten ze dat dit niet genoeg zal zijn om ineens weer voor de titel te gaan en daarom mikken ze volgend seizoen op de derde plaats in het constructeurskampioenschap. Het is nu vooral belangrijk dat de update probleemloos wordt doorgevoerd. "Ik weet dat er zorgen zijn over de ovale uitlaten. In ieder geval wordt er bij Haas en Alfa gezegd dat ze niets speciaals verwachten", aldus Turrini.