Binotto: "Haas krijgt een eigen gebouw op ons complex in Maranello"

Mattia Binotto heeft berichten bevestigd dat verschillende Ferrari-medewerkers zullen werken aan het ontwerp en de ontwikkeling van de auto van Haas in 2021. Dat zal gebeuren vanuit Maranello, waar de fabriek van Ferrari staat.

Toen bleek dat ontwerper Simone Resta net als Mick Schumacher naar Haas vertrokken, suggereerden sommigen dat Resta daadwerkelijk in de fabriek van Ferrari zou blijven. Dat bevestigt Ferrari-teambaas Binotto nu.

"Deze mensen gaan in Maranello werken in een heel ander gebouw dan waar Ferrari werkt. Ze hebben ook geen toegang tot het gebouw waarin de Scuderia werkt. Ze staan ​​volledig los van elkaar."

Haas blijft klant

Binotto staat erop dat Haas een klant van Ferrari blijft, maar hij geeft toe dat de teams vanaf 2021 nauwer op elkaar zijn afgestemd. "Sommige van onze mensen komen bij hun team", zei de Italiaan. "Ik denk dat dit een geweldige kans is voor Haas omdat het hen organisatorische en technische voordelen biedt. We hadden ook mensen nodig om te vertrekken omdat we het team moeten inkrimpen als gevolg van het budgetplafond", geeft Binotto toe.

De Italiaan zei echter dat Ferrari en Haas volledig onafhankelijk van elkaar zullen blijven. "Het is geen junior team van ons en we zullen geen informatie uitwisselen buiten de regels die hierover gesteld zijn", legt Binotto uit. "Maar omdat we moeten inkrimpen, ben ik erg blij dat onze jongens naar Haas kunnen gaan en niet beschikbaar zijn voor een ander team. Zo kijken we naar de samenwerking."