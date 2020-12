Vettel over rampzalig 2020-seizoen: "Ik ga er vanuit dat we het zelfde materiaal hadden..."

Sebastian Vettel kende in 2020 een rampzalig seizoen. Het was zelfs zo slecht, dat hij zijn aantal punten van 2007 wist te evenaren, en daarin reed hij slechts zeven races. Na afloop van het seizoen kijkt hij terug op zijn seizoen, en speelt hij in op speculaties dat hij en zijn teamgenoot Charles Leclerc niet het zelfde materiaal zouden hebben.

Dat is geen misplaatste speculatie, want het leek er op dat de twee SF1000's op totaal verschillende niveaus opereerden. Waar Charles Leclerc soms nog voor het middenveld reed en kwalificeerde, vond Vettel het af en toe lastig om uit Q1 te komen.

Vooral na de aankondiging dat Sebastian Vettel het team zou verlaten aan het einde van 2020 werd het gat tussen de twee Ferari-wagens wel erg duidelijk. Of dit echt het gevolg was van vals spelen binnen Ferrari wil Vettel niet zeggen, maar reageert ook daar erg cryptisch op.

"In theorie, uiteraard, rijden wij twee verschillende auto's", zo legt Vettel uit. "Echter, ze zijn wel van het zelfde materiaal gemaakt, met dezelfde onderdelen. Laten we het zo zeggen - ik ga er wel vanuit dat we het zelfde materiaal hadden, en dat zeg ik puur omdat ik de jongens in de garage vertrouw", zo legt Vettel uit. "Ook wil ik niet de vinger wijzen naar een bepaald persoon of personen."

Ook werd Vettel gevraagd naar een blik op zijn kritieken die hij dit seizoen heeft gehad. Daar is Vettel erg open en ook ietwat diplomatiek over. "Ik ben daar heel open over, want ik ben degene die mijn zwaktes en sterke punten het beste kent", zo vertelt Vettel. "Ik weet zeker dat ik fouten heb gemaakt, daar hoeven we het niet eens over te hebben", zo concludeert Vettel.