Red Bull over Hulkenberg of Vettel voor 2021-stoeltje: "Zij waren nooit serieuze overwegingen"

Sergio Perez zal volgend jaar voor het team van Red Bull Racing uitkomen. Daar zal hij naast Max Verstappen komen te rijden, en de Mexicaan heeft een contract aangeboden gekregen voor één jaar. Eerder in het jaar gingen er nog geruchten dat Nico Hulkenberg in aanmerking zou komen - en af en toe doken er ook geruchten op dat Sebastian Vettel een terugkeer zou maken - maar deze geruchten heeft de top van Red Bull Racing inmiddels de grond in gedrukt.

Christian Horner werd gevraagd of iemand anders buiten Sergio Perez werd overwogen, maar daar had de Britse teambaas een kort antwoord op. "Nee, er was eigenlijk geen andere overweging", zo vertelt Horner resoluut. "Er waren korte gesprekken met Nico Hulkenberg, maar alles is flink geaccelereerd tijdens de afgelopen maand."

Horner geeft ook toe dat Red Bull Racing flink geluk heeft ondervonden, dat een top-coureur als Perez een 'free agent' was na dit seizoen, en hij is van mening dat ze een goede aanwinst hebben gedaan met hem contracteren.

"Het is opmerkelijk, en, ik bedoel, de omstandigheden zijn nu best raar, toch?", zo vraagt Christian Horner retorisch.

"Nico Hulkenberg is een andere zeer waardige coureur - iemand die verdient om een F1-zitje te hebben", zo vertelt Horner verder. "Maar we hadden de gelukspositie dat Perez geen stoeltje meer had volgend jaar - en dus ook geen andere prospecten had - dat gaf ons de luxe qua tijd. Zo konden wij de beslissing uitstellen en Alex (Albon) ook nog de kans bieden om zichzelf te bewijzen voor langere tijd."

Ook is Horner van mening dat Red Bull Racing geen andere keus had dan buiten het eigen junior-programma te kijken. "We hebben gekeken naar onze opstelling binnen het Red Bull Junior programma, maar er was geen geschikte kandidaat - dit is voor het eerst sinds 2007 dat we iemand hebben gecontracteerd die niet aangesloten was bij ons junior-programma", zo vertelt Horner doelend op Mark Webber.

"We willen ons zoveel mogelijk richten om een serieuze poging op Mercedes te doen, en dat willen we doen met twee auto's tegelijkertijd. Met Sergio hebben we de juiste instrumenten daar voor in handen - hij zal een goede teamgenoot voor Max zijn volgend jaar", zo concludeert Horner.