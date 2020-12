Helmut Marko over Tsunoda: "We wisten direct dat we hem moesten hebben"

Yuki Tsonuda zal volgend jaar uitkomen voor het team van AlphaTauri. De jonge (en vooral kleine) coureur uit Japan zal Daniil Kvyat vervangen, en zal racen met startnummer 22. Tsunoda kende een spectaculaire doorstroom door de junior-klassen, en Helmut Marko weet zeker dat dit zijn volgende succesvolle project is.

Red Bull Racing partnerde in 2018 met Honda, waar de Japanse krachtbron-leverancier Toro Rosso zou voorzien van motoren. In 2019 wisselde ook het hoofd-team zelf naar de Japanse krachtbronnen, maar recentelijk is er aangekondigd dat Honda na het 2021-seizoen zich zal terugtrekken uit de sport. Echter, Helmut Marko heeft recentelijk toegegeven dat het promoveren van een Japanse coureur naar de Formule 1 een "overduidelijke" term van het contract zou zijn.

Honda stelde drie Japanse coureurs voor, maar Helmut heeft aangegeven dat hij direct voor Tsunoda koos. "We lieten hem naar Europa komen om in Budapest te testen met een Duits Formule 3-team", zo vertelt Marko. "Daar haalde hij ons meteen over. Hij was erg snel, en met name ontzettend rap in de bochten - we wisten direct dat hij ons mannetje was."

Tsunoda zag vervolgens een enorm snelle doorstroom door te junior categorieën. Hij spendeerde drie jaar in de Japanse Formule 4, waarna hij doorstroomde naar de Europese Formule 3, en vervolgens de Formule 2. In beide klassen spendeerde hij slechts één jaar. Marko voegt toe: "In de Formule 2 heeft hij spectaculaire inhaalmanoeuvres laten zien, met name in de laatste twee races", zo vertelt Marko verder. "Hij heeft enorme snelheid, hij is een kleine en enorm slimme racer maar wat ook niet onbelangrijk is, is dat hij een enorme charisma heeft. Dat zal niet alleen de Formule 1 als sport beïnvloeden, maar ook Japan zelf", zo concludeert Marko.