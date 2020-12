Toto Wolff over show-run Alonso: "De F1 heeft wat om over na te denken"

Renault transformeert volgend seizoen naar het Alpine F1 Team. Alpine is het sportauto-merk van Renault, en om deze transformatie te vieren pakte Renault groots uit. Zo demonstreerden zij samen met Alonso hun kampioenschap-winnende R25, die drie keer de baan op mocht tijdens het Grand Prix-weekend.

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, meent dat de Formule 1 stof heeft om over na te denken. Het zien en horen van een kleine, behendige V10-monster liet iedereen terugkijken in de tijd naar een tijdperk van F1 dat lang voorbij is. "De auto met de V10-krachtbron is aan de ene kant een relikwie naar het verleden", aldus Wolff. Zo was CO2-reductie nog geen belangrijk onderwerp, en elektrische aandrijving bestond nog niet. We bewegen nu naar een nieuwe tijdperk, een waarin compromissen moeten worden gesloten, maar ik kan niet ontkennen dat dit spectaculair was."

"Wanneer je naar de beelden op tv kijkt, dan lijkt het alsof ze een stuk sneller gaan dan de huidige auto's, dus daar kunnen we van leren", zo vertelt Wolff verder. "Er is altijd iets dat we kunnen leren."

"Ik denk niet dat iemand binnen Formule 1 spijt heeft van deze demo-run, want we hebben nu kunnen zien wat de sport vroeger zo ongelofelijk aantrekkelijk maakte. Is het hoe de auto klinkt, of is het hoe hij er uit ziet - of inderdaad een combinatie van beiden", zo vraagt de Mercedes-teambaas zich af.

"Echter, toen zag ik daarna de beelden zonder geluid, en de auto leek nog steeds erg snel, en de beelden zagen er nog steeds erg gaaf uit - dus waarom is dat? Ik denk dat we dat moeten analyseren", zo vertelt Wolff verder. "We zijn hier allemaal belanghebbenden binnen de sport, en het is deels aan ons om de sport beter te maken. Ik denk dat wij, maar ook alle andere belanghebbenden nu gaan nadenken wat we kunnen doen om de sport weer wat aantrekkelijker te maken", zo concludeert de teambaas van Mercedes.