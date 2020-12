Villeneuve over lijdensweg Vettel: "Maar als hij naar zijn bankrekening kijkt kan hij lachen"

Het jaar 2020 was een lijdensweg voor viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, maar hij heeft ook reden om te lachen. Dat is de mening van de altijd controversiële wereldkampioen Jacques Villeneuve, toen hij met Sky Italië sprak over de laatste race van de Duitser voordat hij Ferrari moest verlaten.

"Het was een heel moeilijk jaar voor Vettel. Het was eigenlijk een kwelling voor hem en hij zal blij zijn dat hij naar huis kan gaan. Hij kan nu de batterijen opladen en aan volgend jaar beginnen te denken", voegde Villeneuve eraan toe, vooruitlopend op de verhuizing van de 33-jarige Vettel naar Aston Martin voor 2021.

"Vettel heeft alles voor Ferrari gedaan, maar de afgelopen jaren zag je dat Ferrari alles ging doen voor Charles Leclerc. Zelfs de auto is voor hem gemaakt."

Hij zegt echter dat Vettel ook een bepaalde schuld in zijn schoenen te schuiven is: "Vettel heeft dit jaar geen goede auto gekregen, maar hij heeft hem in het verleden wel van Ferrari gekregen, maar op die momenten maakte hij te veel fouten. Dit jaar was het probleem natuurlijk het team en de auto."

Villeneuve zegt dat de Ferrari-strijd van Vettel echt begon in 2019, toen het momentum verschoof naar de tien jaar jongere Leclerc. "Daarvoor was hij de held en degene die Ferrari vooruit moest helpen. Daarna ging het allemaal om Leclerc."

"Vettel kan in ieder geval naar zijn bankrekening kijken en lachen", zei hij.