Yuki Tsunoda officieel bekend gemaakt door AlphaTauri

Het was misschien wel het slechtst bewaarde geheim van de laatste maanden, en nu officieel bekend gemaakt. De Japanse coureur Yuki Tsunoda maakt zijn Formule 1-debuut bij AlphaTauri in 2021 nadat Red Bull ervoor koos om de 20-jarige te promoveren om Daniil Kvyat te vervangen bij het Italiaanse team.

Er is al lang geopperd dat de door Honda gesteunde coureur zou aantreden als partner van Pierre Gasly bij het zusterteam van Red Bull, na een indrukwekkend rookie-seizoen in de F2 waarin hij derde werd. Hij wordt de eerste Japanse coureur die in de F1 racet sinds Kamui Kobayashi, die in 2014 voor het laatst deelnam met Caterham.

De 20-jarige Tsunoda is uiteraard dolblij: "Zoals bij de meeste coureurs is het altijd mijn doel geweest om in de Formule 1 te racen, dus ik ben erg blij met dit nieuws. Ik wil AlphaTauri, Red Bull en Helmut Marko bedanken voor het feit dat ze mij deze kans hebben gegeven, en natuurlijk iedereen van Honda voor al hun steun tot nu toe in mijn carrière, waardoor ik geweldige kansen heb gekregen om in Europa te racen."

"Ik moet ook de teams bedanken waarmee ik op dit punt heb geracet, met name Carlin, met wie ik dit jaar zoveel heb geleerd. Ik realiseer me dat ik volgend jaar de hoop zal dragen van veel Japanse F1-fans en Ik zal ook voor hen mijn best doen."