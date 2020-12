F1 Podcast nabeschouwing Grand Prix van Abu Dhabi

De seizoensfinale was in de emiraat van Abu Dhabi. Op het moderne circuit van Yas Marina was ons Nederlands trots, Max Verstappen heer en meester en pakte overtuigend zijn tiende zege van zijn carrière. Valtteri Bottas werd tweede en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton betrad de laatste trede op het podium. De race an sich was niet zo spectaculair als de Grand Prix van de week ervoor.



Met de finish van de wedstrijd in Abu Dhabi, kwam een vreemd Formule 1-seizoen tot een einde. Voor de laatste keer dit jaar wordt er in de F1-Podcast teruggeblikt op race. Daarin bespreekt host Lucas Degen samen met o.a Charrel Jalving, Jeroen Demmendaal en Jeroen Scholte de volgende zaken: de pole en zege van Max Verstappen. een terugblik op de slaapverwekkende Grand Prix, Sergio Perez of Alexander Albon bij Red Bull, McLaren naar plaats drie in het constructeurskampioenschap, het afscheid van diverse coureurs, de slotconclusies van dit seizoen en de luistervragen.