Schumacher speculeert: "Bottas zit volgend jaar niet in de Mercedes"

Sinds de Grand Prix van Sakhir is er veel speculatie over de toekomst van Valtteri Bottas. George Russell liet immers zien - toen hij voor een zieke Lewis Hamilton inviel - dat het immers niet moeilijk is om de W11 naar een overwinning te rijden. Echter, Russell deed dat op zijn eerste poging. Ralf Schumacher, voormalig F1-coureur - is van mening dat Mercedes van Bottas af wil.

Schumacher heeft voor Sky Sports F1 Duitsland gezegd dat het er steeds minder op lijkt dat de Fin volgend seizoen voor de Duitser ster zal rijden. "Het zal misschien nu op de laatste race aan komen", zo vertelt Ralf. "Als er nog zo'n weekend is als die van vorig weekend, dan wordt het risico te groot."

"In de afgelopen paar races waren zijn prestaties erg slecht. Je kunt het je als team niet veroorloven om een seizoen in te gaan met zo'n coureur die wellicht niet in staat is om punten te scoren voor de constructeurstitel."

Toto Wolff, echter, lijkt hier enigszins star over. Zo zou hij hebben gezegd dat het onrealistisch is om Russell volgend jaar in plaats van Bottas in de W11 te zetten. "Een titel verliezen is natuurlijk niet makkelijk", aldus Wolff. "Maar Valtteri heeft onvoorwaardelijke steun binnen het team, en zal volgend jaar alleen nog maar hongeriger worden voor succes. Om te winnen van de beste coureur aller tijden zou een enorme prestatie zijn, en om dat te proberen heeft natuurlijk een zwaar effect op een coureur", zo vertelt Wolff verder.

Echter, volgens Schumacher valt die steun binnen het team wel mee. "Ik denk dat Bottas van binnen flink gebroken is, en ik denk dat niemand binnen het team het risico met hem wil nemen na dat weekend met George Russell", aldus Schumacher. "Het is nu al zover gekomen, en het zou me verbazen als hij zichzelf kan verlossen dit weekend. Ik denk dat een einde van zijn contract bij Mercedes ook het einde van zijn carrière zou betekenen. Niemand roept nu "yay", en als Mercedes hem zou vervangen zouden ze daar goede reden toe hebben", zo concludeert Ralf Schumacher.