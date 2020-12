Montreal wil in 2021 tribunes openen voor toeschouwers

Racepromotor Francois Dumontier zegt dat het plan is dat toeschouwers de Canadese GP in juni bijwonen. De race in Montreal viel helemaal van de kalender door de coronacrisis, te midden van geruchten over een ruzie met lokale gezondheidsautoriteiten die het pandemieplan van Dumontier verwierpen.

"Zoveel als ik in juli zei dat ze ons plan niet hebben gelezen, sindsdien is het communicatiekanaal open", zei Dumontier tegen La Presse. "Ik heb mijn nieuwe gezondheidsprotocol ingediend, ze hebben erop gereageerd, het aangepast, dus ik denk dat het goed gaat. Ik zie een Canadese Grand Prix met toeschouwers, ook al is het met verminderde aantallen, maar we werken eraan", zei hij.

"Ik heb de volksgezondheid verteld dat zelfs als ons evenement in juni is, we in maart beginnen met het opzetten van de tribunes."

Canadese media speculeren echter dat de race misschien naar september moet worden verplaatst, in overeenstemming met de plannen van het land voor de introductie van corona-vaccinaties.

"Ik kijk niet naar de mogelijkheid om de Grand Prix naar de herfst te verplaatsen", benadrukte Dumontier, "want er is al een kalender van 23 races. Maar als sommige landen om gezondheidsredenen niet in staat zijn om hun races te organiseren en er wordt een opening gecreëerd, dan zal ik die analyseren. Maar op dit moment is onze race in juni."

2021 kalender niet in steen gebeiteld

FIA-voorzitter Jean Todt geeft toe dat de onlangs gepubliceerde 2021-kalender niet in steen gebeiteld is. Todt: "De kalender van 2021 is ontworpen om onder normale omstandigheden plaats te vinden", vertelde hij aan Ouest France. "Zullen we in maart in normale omstandigheden leven? Niemand weet het, maar ik vertrouw erop dat de promotor van de F1 en de teams zich aanpassen aan de situatie."