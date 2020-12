Lewis Hamilton voelt geen bewijsdrang in slotweekend: ''Ik wil vooral genieten''

De zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was volledig hersteld en kon weer in zijn vertrouwde W11 instappen. Vorige week moest de coureur uit Engeland nog de Grand Prix van Sakhir missen na het oplopen van het coronavirus. De 35-jarige Brit is blij om weer te mogen racen en wil vooral genieten van het allerlaatste weekend.



Het was vorige week een surrealistisch beeld in de garage van Mercedes. Lewis Hamilton, het grote gezicht van de Duitse firma, degene die alle prijzen opeist, stond onverwacht aan de zijlijn. Een begeerd stoeltje was plots beschikbaar. George Russell, Williams-coureur en Mercedes-pupil mocht instappen en was op weg naar een sensationele zege, totdat tweemaal toe de pechduivel langskwam.



Lewis Hamilton zag dit voor de tv allemaal gebeuren en wilde na afloop van de vrije trainingen de loftrompet steken voor zijn jonge landgenoot. ''Ik denk dat George het geweldig heeft gedaan en iedereen weet dat.'' De wereldkampioen zat in een vreemde situatie door langs de kant te staan. ''Het was heel erg raar, want in mijn 27 jaar heb ik nooit een race gemist. Op een dag schrijf ik erover in mijn boek.''



In de afgelopen dagen kwam uit de coronatest een negatief resultaat rollen en de Mercedes-coureur kon op het laatst toch deelnemen aan dit weekend. ''Ik ben dankbaar om hier weer te zijn. Ik had er super veel zin in. Het voelt alsof ik voor de eerste dag naar school kwam.'' Veel ontwenningsverschijnselen kende de Brit niet in zijn cockpit. ''Het duurde een minuut voordat ik er weer aan gewend was. Al met al ging het niet heel slecht vandaag.''



De enthousiaste coureur wil vooral genieten en heeft geen bewijsdrang om het kampioenschap in stijl af te ronden. ''Ik heb dat niet meer nodig. Het is voor mij niet meer belangrijk. Ik kom hier om te genieten met wat ik doe. De mensen hebben hard gewerkt in de fabriek en ik ben gezegend dat ik voor ze mag racen, maar we hoeven ons niks meer te bewijzen.''



Vandaag kende de meervoudig kampioen problemen met zijn versnellingsbak tijdens de tweede vrije training, maar maakt zich voor de rest geen zorgen. ''Nee, het was een beetje rommelige dag. Er is veel gebeurd en we zijn al drie weken onderweg. Maar we vechten zoals altijd hier doorheen. Morgen zal het beter gaan.''