George Russell: "Mijn moeder en zus huilden flink"

George Russell heeft onthuld dat zijn moeder en zus in tranen waren nadat hij vorige week de overwinning in de Sakhir Grand Prix uit zijn handen zag glippen bij zijn Mercedes-debuut. De Brit hield echter vol dat hij het circuit verliet met zijn 'hoofd omhoog'.

Russell kwalificeerde zich op de tweede plaats voor de tweede van twee back-to-back race in Bahrein, maar pakte vlak na de start de leiding van teamgenoot Valtteri Bottas. Hij hield die voorsprong vast tot ronde 63, maar zag zijn harde werk ongedaan gemaakt worden dankzij een fout van een Mercedes-pitstop en een lekke band later in de race. Vooruitlopend op de Grand Prix van Abu Dhabi dit weekend beschreef de 22-jarige de pijn die zijn familie voelde bij het kijken naar de race op televisie.

"Mijn moeder was in tranen, daarna mijn zus ook," zei hij. “We leven dit samen, deze sport, en het is zo gepassioneerd, de emoties zijn zo hoog en dit was mijn eerste kans, niet alleen om te winnen maar om daadwerkelijk punten te scoren en dat was zo'n groot verschil, en dat is ons niet één keer afgenomen, maar twee keer was moeilijk."