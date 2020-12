Mercedes geeft oorzaak mislukte pitstops: ''De radio werkte niet, het was geen menselijke fout''

De Grand van Prix van Sakhir leek voor de zoveelste maal een Mercedes-feestje te worden. Invaller Georg Russell reed lange tijd onbedreigd aan de leiding met teamgenoot Valtteri Bottas in zijn kielzog. In ronde 64 doken beide W11's de pits in tijdens een neutralisatie om zo de een-twee veilig te stellen. Vanaf dat moment ging alles mis wat mis kon gaan. Bij de wagen van Russell zaten de verkeerde banden eronder en moest een ronde later noodgedwongen weer naar binnen. Bij de stop van Bottas kwam de pit crew erachter dat het goede setje rubber niet meer klaarstond. Uit wanhoop werd de gebruikte harde band opnieuw op de wagen van nummer #77 gemonteerd. Dit zorgde dat een zekere dubbelslag voor het Duitse team uit Stuttgart het putje werd ingegooid. Teambaas van Mercedes legde de oorzaak van dit drama bij falende radiocommunicatie.



De gekwelde CEO van het Mercedes-team kwam voor de microfoon en zei stevige uitspraken over dit geklungel bij zijn pitbox. ''Voor ons... ,...het was een **** rotzooi. Ik mag dit niet zeggen, maar het was wel zo. ''De crew, hoorde de oproep niet. We hadden radioproblemen in de garage en toen de auto naar binnenkwam, wisten ze niet dat we banden gingen wisselen. Daardoor verlieten we [ - de pits] met de verkeerde banden.'' Uiteindelijk waren onduidelijke technische problemen de oorzaak van alle malaise. ''Dit was geen menselijke fout. We moeten het verder onderzoeken. Nu doet de radio het nog steeds niet, maar we weten niet waarom. Deze dingen gebeuren en we moeten ervan leren.'' Toch was er voor de 48-jarige Wolff een lichtpuntje te vinden over de prestaties van zijn team. ''In het algemeen deden we het erg goed.''

Na de wedstrijd maakte de Oostenrijker nog zijn excuses aan het team en zijn protogé. De teambaas bejubelde Russell voor zijn meer dan uitstekende optreden. Het is nog afwachten of de 22-jarige Brit andermaal voor Mercedes in actie mag komen in de allerlaaste race in Abu Dhabi. Mocht Lewis Hamilton volledig hersteld zijn van COVID-19, dan zal het grote talent weer instappen bij zijn team Williams.