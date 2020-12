Max Verstappen boos: "Snapte niet wat Leclerc daar probeerde"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen had hoge verwachtingen voor de race in Bahrein. De Nederlander hoopte met een andere strategie de Mercedessen te kunnen verslaan, maar de race was al snel voorbij. De coureur crashte met zijn bolide in de muur.

De 23-jarige in dienst bij Red Bull had een goede start, maar had moeite om Sergio Perez en Charles Leclerc achter zich te houden. De coureur remde eerder, om een incident te voorkomen. Hij reed om het incident tussen Leclerc en Perez heen, maar het zand wat aan de buitenkant lag, was te glad.

Voorafgaand aan de race was de Nederlander nog hoopvol. “We gaan zien wat we in de eerste bocht kunnen doen, we moeten gewoon de druk op hen (Mercedes red.) houden. Hopelijk kunnen we een beetje volgen en zal onze strategie anders zijn dan die van Mercedes, dus we zullen zien hoe het afloopt.”

De race was in de eerste ronde al voorbij, de coureur crashte namelijk in de muur. Zijn auto had te veel schade om door te kunnen rijden. Max Verstappen ging na het incident meteen verhaal halen bij Charles Leclerc. Max Verstappen zei tegenover Sky Sports: "Had een goede start maar Valtteri blokkeerde zoals gewoonlijk. Ik begrijp niet waarom Leclerc probeerde naar binnen te duiken, de banden dan te laten blokkeren en Perez te raken."