Mercedes was tevreden met top 6 resultaat voor Russell

Mercedes vertelde George Russell dat een top zes resultaat in de kwalificatie voldoende zou zijn voor zijn eerste weekend in de auto. Russell, die dit weekend Lewis Hamilton verving, zette zijn auto op de eerste startrij en reed slechts tweehonderdste van een seconde langzamer dan teamgenoot Valtteri Bottas.

Russell beschreef hoe teambaas Toto Wolff en hoofdstrateeg James Vowles hem vóór de kwalificatie geruststelden over hun verwachtingen.

"Iedereen bij Mercedes - Toto, James - zeiden tegen mij: ga gewoon naar buiten, geniet ervan, er zijn geen verwachtingen van jou. Ze zeiden dat als Lewis in een Williams zou springen, het ook voor hem moeilijk zou zijn, dus we verwachten niets van je en als je je kwalificeert als eerste twee rijen, top vijf, top zes, is dat prima. Je kunt vanaf die positie nog steeds op het podium terecht komen.

Wolff vertelde Sky dat Russell na hun gesprek meer ontspannen leek: "Ik zei tegen hem dat als je in de eerste vier, tweede rij van de grid eindigt, dat al een fantastisch resultaat is."