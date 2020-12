Bottas na derde pole 2020: "Niet mijn beste kwalificatie, maar alsnog blij"

Alle schijnwerpers stonden op Valtteri Bottas voor vandaag. Veel mensen vroegen zich af of de Fin het wel waard is om de W11 te mogen besturen; Russell is immers een kwalificatie-beest, en het zou niet goed voor Bottas zijn track record zijn als die wordt verslagen door iemand die de auto voor het eerst bestuurt. Voor Bottas geen getreur: hij heeft zijn wagen op pole-position gezet.

"Het is natuurlijk nu een andere situatie", zo begint Bottas. "Maar ik wilde me er gewoon niet te veel mee bezig houden, en niet mijn energie aan andere zaken besteden buiten het rijden - dat is me gelukkig gelukt." De Fin hint hiermee op het feit dat Lewis Hamilton niet naast hem rijdt, en er een andere coureur rijdt die zichzelf wil benchmarken ten opzichte van Bottas.

"Qua strategie bevinden we ons op een goede plek", zo vertelt Bottas verder. "Het is ook mooi om te zien dat George de andere plek op de eerste startrij wist te bemachtigen. Dit was zeker niet mijn beste kwalificatie, maar ik ben alsnog wel blij", zo vertelt Bottas verder. "Het is allemaal nog onbekend hoe het morgen gaat zijn. Andere auto's volgen zal moeilijk worden - het is net een Mickey Mouse-circuit", zo concludeert Bottas tegenover Paul Di Resta.