Albon kijkt vooruit: "Dit zal een lastige worden"

Albon denkt dat aanstaand weekend een lastig weekend zal worden, zo laat hij weten in een persbericht van Red Bull Racing. De Britse Thai denkt dat de Grand Prix van Sakhir om verschillende redenen nog wel eens voor problemen zou kunnen zorgen.

Na een dubbel podium van Red Bull Racing na de Grand Prix van Bahrein zal Red Bull deze lijn willen doortrekken. Echter, Alexander Albon vraagt zich af in hoeverre dit mogelijk is. "Deze layout is erg uniek, we zullen we snelste rondetijden ooit zien. Daarbuiten zullen we de meeste rondjes ooit rijden in de geschiedenis van de Formule 1", aldus Albon. "Ook denk ik dat dit weekend voor ons met name een uitdaging zal zijn, aangezien deze baan erg gevoelig is voor motorvermogen", zo denkt de Britse Thai. "Ik verwacht dat het veld erg dicht bij elkaar zal liggen met zulke snelle rondetijden, dus we moeten ervoor zorgen dat we er qua afstelling meteen goed op zitten."

De snelheid van de auto is, volgens Albon, niet het enige wat lastig kan worden aankomend weekend. "Ook de kwalificatie zal lastig worden, het zal moeilijk zijn om een vrije ronde te kunnen rijden", zo voorspelt de Red Bull Racing-coureur. "Er is niet veel meer dat je kan doen buiten op je tenen rijden en je kunnen aanpassen. Het kan een zooitje worden maar er is genoeg tijd om een goede vrije ronde te kunnen rijden", zo vertelt Albon verder. "Je moet ten eerste zelf een goede ronde kunnen rijden, maar aan de andere kant ook niemand in de weg rijden", zo concludeert hij.