Perez weet niet of Max Verstappen hem blokkeert voor tweede stoeltje Red Bull

Sergio Perez zegt dat hij pas na het einde van het seizoen zal ontdekken of Red Bull zijn Formule 1-carrière wil redden door hem aan te contracteren voor 2021. De Mexicaan vertelde maandag aan de Spaanstalige media dat zijn plan A is om bij Red Bull te racen, hoewel hij erkent dat het team zegt dat ze pas na het einde van het seizoen iets zullen aankondigen.

Perez verliest zijn huidige stoel aan Sebastian Vettel voor 2021 en hij zegt dat een contract bij Red Bull nu de enige manier is om volgend jaar in de Formule 1 te blijven.

"Plan B zou zijn om een ​​sabbatical te nemen. Als ik volgend jaar niet in de Formule 1 zit, wil ik die tijd nemen om heel goed na te denken over wat ik wil doen. Ik heb opties om terug te keren in 2022, maar ik wil alles heel goed analyseren. Komt er een mogelijkheid om mee te doen aan een goed project, of wil ik niet meer doorgaan in de F1?" vroeg Perez zich af.

Veto Verstappen

Sommigen bronnen in de paddock suggereren dat Max Verstappen zijn veto uitspreekt over zijn kandidatuur bij Red Bull, aangezien de Nederlander de voorkeur geeft aan Nico Hulkenberg als zijn volgende teamgenoot.

Perez zegt hierover: "Ik weet het niet. Ik weet niet of hij tegen mij is, maar uiteindelijk willen Max en elke coureur iemand aan zijn zijde die hem kan pushen. Ik zie niet in waarom ik dat niet kan zijn."

Hij bagatelliseerde het idee dat hij zou kunnen overschakelen naar een andere serie, zoals Indycar. "Geen enkele andere categorie trekt mijn aandacht", zei de 30-jarige.

Hij gaf toe dat Racing Point, dat volgend jaar Aston Martin wordt, zijn contract voor drie jaar heeft opgezegd dankzij een clausule. "Er was aan beide kanten een optie en die konden ze ook uitvoeren."

Hij klinkt ook niet al te enthousiast om volgend jaar fulltime F1-reservecoureur te worden om tijdens zijn sabbatical dicht bij de hoogste klasse van de autosport te blijven.

"Het is iets dat ik zou moeten bespreken, maar ik ben er niet van overtuigd dat ik naar zoveel races zal reizen. Ik wil niet naar 23 races gaan en weg zijn van mijn familie zonder te kunnen racen. Voor 2022 veranderen de regels en beginnen we allemaal vanaf nul, dus na 200 ronden zou ik weer op mijn niveau zitten."

Steun Carlos Slim

Hij zei dat zijn sabbatical natuurlijk zal worden ondersteund door Carlos Slim, zijn rijke Mexicaanse geldschieter. "We nemen elke beslissing samen en ja, ze zullen me blijven steunen. Ik heb het hele jaar door onbeperkte gegevens op mijn Telcel", grapte Perez.

Uiteindelijk onthulde Perez dat hij met Romain Grosjean naar Bahrein was gevlogen: "We spraken over onze families en zijn plannen om volgend jaar in Indycar deel te nemen."