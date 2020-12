Wolff lijnrecht tegenover Ricciardo: "Goed om herhaling te laten zien van crash"

Toto Wolff steunt de beslissing van de Formule 1 om zondag meerdere herhalingen uit te zenden van de gruwelijke crash van Romain Grosjean. Daniel Ricciardo haalde uit naar de beslissing en gaf toe dat hij walgt van teleurstelling over de F1 toen meerdere herhalingen getoond werden tijdens de rode vlag-periode.

"De manier waarop het incident van Grosjean keer op keer werd uitgezonden, was volkomen respectloos en onachtzaam voor zijn familie, voor al onze families", zei de Australiër. "We zouden over een uur weer gaan racen en elke keer dat we naar de tv kijken, is het een vuurbal en wordt zijn auto in tweeën gecrasht. Het was entertainment en ze spelen met al onze emoties."

Bottas wil mening van fans

Ricciardo hoopte dat andere coureurs hetzelfde zouden voelen. Hij vindt een medestander in Valtteri Bottas, die tegen Ilta Sanomat zei: "Ik kijk er een keer naar omdat ik wilde zien wat er gebeurde, maar toen wilde ik het niet meer zien, maar het werd overal weer getoond."

Bottas vindt dat Formule 1-fans hun mening moeten geven over de manier waarop de sport omging met de situatie vanuit het standpunt van de omroep. De Mercedes-coureur: "Ik denk dat de fans en kijkers moeten worden gevraagd of ze het 20 keer willen zien. Persoonlijk wilde ik het vermijden omdat ik een race had om op te focussen."

En viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel legde uit: "Ik ging naar mijn kamer. Ik wilde niet veel naar het ongeluk kijken. Ik weet dat veel mensen het leuk vinden om zulke beelden te zien, maar dit gaat over mensen. Ik vind dat we zulke ongelukken niet zo vaak op tv moeten laten zien."

McLaren-baas Andreas Seidl zei echter dat zijn coureurs eigenlijk de beelden wilden bekijken tijdens de lange stop met de rode vlag om te begrijpen wat er gebeurde. Seidl bekijkt het van iets meer afstand: "Ik sprak kort met mijn coureurs voor de tweede start. Iedereen verwerkt het op zijn eigen manier. Carlos en Lando keken naar de beelden van de pitmuur, zo gingen ze ermee om."

Wolff wil herhalingen wel tonen

Mercedes-teambaas Toto Wolff denkt echter dat de herhalingen van het incident gerechtvaardigd kunnen worden op grond van transparantie in het internettijdperk.

"Als Romain ernstig gewond was geraakt, hadden we onze auto's teruggetrokken. Het leven is belangrijker dan racen. Maar we moeten de herhalingen van het ongeval laten zien. We hebben transparantie nodig. Anders had iemand het met een telefooncamera gefilmd en op internet gezet."

"Hoe dan ook, je kunt de opnames bekijken van wat er is gebeurd", zei Wolff.