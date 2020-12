Wolff geeft toe: "Als dit was gebeurd dan hadden we ons teruggetrokken"

Tijdens ronde 1 van de Grand Prix van Bahrein knalde Grosjean bij de exit van bocht 3 dusdanig hard in de vangrail dat zijn auto in tweeën brak en de benzine in brand vloog. Bijna een halve minuut zat de Fransman vast in de vlammen voordat hij in staat was uit het VF-20-wrak te springen.

Op social media ging er in de opvolgende rode vlag-periode veel geruchten dat de race misschien niet meer door zou gaan. Toentertijd wist immers nog niemand hoe Romain Grosjean er aan toe was. Later bleek het dat Romain Grosjean enkel licht letsel heeft opgelopen. Toto Wollf - teambaas van Mercedes - heeft inmiddels toegegeven dat zijn team in staat was zich terug te trekken mocht Romain er erger aan toe zijn geweest.

"Indien Romain erger letsel had opgelopen, dan hadden we ons waarschijnlijk teruggetrokken uit het evenement", zo geeft Wolff toe. "Gezondheid en leven zijn belangrijkere zaken dan een sportevenement." Ook Charles Leclerc gaf toe moeite te hebben met het idee om verder te racen. "Het is altijd moeilijk om terug in de auto te stappen na zo iets. We hebben onze uiterste concentratie nodig op de baan, maar na zo een gebeurtenis was het moeilijk om die concentratie vast te houden", aldus de Monegask.