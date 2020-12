Carlos Sainz test in januari Ferrari uit 2019

Het Italiaanse Ferrari is bezig om de 2019-auto beschikbaar te stellen voor Carlos Sainz, die er dan in mag gaan rijden volgend jaar voordat het seizoen begint. De Spanjaard stapt volgens seizoen over na Ferrari, nu is hij in dienst bij McLaren.

Carlos Sainz vertelde zelf: "Een test met een Ferrari van twee seizoenen geleden is misschien een optie", zei Sainz in Bahrein.

Er gingen veel speculaties in de ronde over die uitspraak. Een test met de 2019-bolide zou niet mogelijk zijn volgens de regels, maar Marc Gene, een Ferrari-testrijder, zei dat de auto van Sainz daadwerkelijk de 2019-editie zou zijn. "Zoals het in januari zou zijn, zou het de auto van 2019 zijn, wat dan al mogelijk zou zijn", zei hij tegen Movistar.

Gene steunde de wens van Sainz om zo snel mogelijk in een rode auto aan de slag te gaan. "Het zou een heel belangrijke test worden, want het is een kans om de monteurs te ontmoeten en dichter bij de nieuwe procedures te komen die een teamwisseling met zich meebrengt", zei de Spanjaard. "Anderhalve dag per coureur in wintertests, zou ik zeggen, is belachelijk. We weten niet eens waar het zal zijn, maar het moet heel goed worden gekozen vanwege het koude weer."

Barcelona zou een optie zijn, maar ook Bahrein kan de mogelijke testlocatie zijn. De teams hebben aan de FIA en de FOM doorgegeven het liefst in Barcelona te gaan testen. Ferrari zal dat gaan doen met een compleet nieuwe motor en meer. "We zullen niet alleen een compleet nieuwe motor hebben, maar we gaan alle beschikbare tokens gebruiken om de aerodynamica te verbeteren, vooral wat betreft verbeteringen aan de achterkant."