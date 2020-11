Horner vreesde voor het leven van Romain Grosjean

Er is al veel gezegd en geschreven over de grote crash van Romain Grosjean die de hele wereld is over gegaan. De Haas-coureur crashte in de eerste ronde frontaal in de vangrails en schoot er zelfs doorheen, terwijl zijn auto in twee stukken brak. Het gevolg was een explosie aan vuur doordat de brandstoftank kapot ging en alle benzine vlak vatte.

Veel mensen dachten dat het klaar was met Grosjean en hij het niet na kon vertellen. De beelden waren schokkend om te zien en dat bleek ook bij teambaas Christian Horner.

De Red Bull-teambaas dacht dat Grosjean was overleden: "Afschuwelijk om te zien. Ik vreesde voor zijn leven want ik kon niet begrijpen hoe iemand uit zo'n crash zou komen gezien de beelden die ik zag. Alle lof voor Ian Roberts en Alan van der Merwe en de marshalls die zonder gezichtsbescherming hebben geholpen om Romain te bevrijden en het vuur te doven. Dat zijn de helden van het weekend."

"We maken het de FIA ook best moeilijk. Bij de introductie van de HALO kwam er veel kritiek maar er moet nu gezegd worden dat de FIA het juiste besluit heeft genomen door het toch door te zetten. Dat een F1-wagen door een stalen barrière knalt en de coureur het overleeft is dankzij de veiligheid die de FIA heeft aangebracht. Romain Grosjean mag zeer gelukkig zijn dat hij nog leeft."