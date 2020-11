Christian Horner: "Albon had geluk dat Perez uitviel"

Gisteren was een rechtstreeks duel tussen twee coureurs die voor 2021 strijden om hetzelfde stoeltje. Alexander Albon is nu nog teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing en hoopt dat ook volgend seizoen te blijven, maar Sergio Perez en Nico Hulkenberg azen op zijn stoeltje.

De Thaise Brit staat vrijwel het hele seizoen al onder druk en komt maar niet uit die positie. Gisteren eindigde Albon voor de tweede keer in zijn carrière op het podium, maar dat kwam wel met geluk.

Pech Perez

Zo realistisch was ook teambaas Christian Horner: "De pech die Sergio had bleek het geluk van Alex te zijn. Er zat ook maar 3 tot 4 seconden tussen hun tijdens de race. Alex had een goede start en dat hielp hem. Je ziet overigens niet vaak dat een Mercedes-motor kapot gaat, dus dat was ongelukkig voor Sergio maar het geluk van Alex."

Alex Albon heeft nog twee races om te bewijzen dat hij het stoeltje naast Verstappen waard is. De komende twee weken worden daarom cruciaal voor zijn toekomst, met een race in Bahrein en de laatste race in Abu Dhabi. In de WK-stand staat Albon negende met 85 punten.