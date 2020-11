In de eerste bocht van de herstart van de Grand Prix van Bahrein is Vettel van mening dat hij veel te weinig ruimte kreeg van zijn teamgenoot. Deze situatie deed hem denken aan wat er in Oostenrijk gebeurde. Luister hieronder wat Vettel te zeggen had.

Vettel is woedend op Leclerc 🤬

💬 'Dit kan je niet zomaar doen, dit is net als in Oostenrijk!'#ZiggoSportF1 #F1 #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/4HHQC365eY — Ziggo Sport F1 (@ZiggoSportF1) November 29, 2020