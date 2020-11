Hoor hier hoe Lewis Hamilton zijn team bedankte na het behalen van zijn 98e pole-position.

After P1 in qualifying in Bahrain, @LewisHamilton is now just two short of a CENTURY of pole positions in F1 😮🤩



Here he is after clinching number 98 on Saturday 🚀#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/2Q7Lcoay4i