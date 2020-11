Christian Horner over motorbevriezing 2022: "Ben blij dat Ferrari ons nu wel steunt"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner spreekt zich voor het eerst echt uit over het bevriezen van de ontwikkeling van de motor na het 2021-seizoen. Red Bull heeft deze bevriezing nodig om de motoren van Honda over te kunnen nemen en zo door te kunnen gaan in de Formule 1.

Red Bulls plan is om de Honda-motoren na het vertrek van de Japanse fabrikant eind 2021 over te nemen en de afdeling in Milton Keynes neer te zetten. De rivalen Ferrari en Renault, die eerst tegen het plan waren, lijken overstag te gaan wat betreft het bevriezen van de motorontwikkeling. Met een belangrijke kanttekening, weliswaar. De teambaas van Red Bull Racing noemt het goed nieuws dat Ferrari wil meewerken.

Horner over de ontwikkeling rondom de bevriezing van de ontwikkeling van de motor. “ik denk dat dat positief nieuws is. Ik denk dat het positief nieuws is voor de Formule 1. Alle fabrikanten en alle CEO's van de auto-industrie erkennen allemaal dat de investeringskosten van deze motoren, vooral met de nieuwe technologie die voor 2026 komt, misschien 2025”, zo zegt hij tegenover Sky Sports.

Kosten

De fabrikanten gaan daar echt geen honderden miljoenen meer in investeren, daarom is een bevriezing mogelijk denkt Horner. “De investeerders blijven niet honderden miljoenen dollars investeren in deze motoren, dus is bevriezen een goede optie. Het enige dat je met een bevriezing te maken hebt, is dat er een soort mechanisme moet zijn dat als iemand tijdens de winter of in het seizoen een probleem heeft gehad, ze de mogelijkheid hebben om dat te corrigeren. Anders blokkeer je een nadeel.”

Ook kostentechnisch is het erg aantrekkelijk. “Vanuit kostenoogpunt en vanuit teamoogpunt is het een zeer positieve zaak. Je zou denken dat het voor Renault ook volkomen logisch zou zijn, maar die laten op zich wachten. Het is bemoedigend om te horen dat Ferrari die positie onderschrijft.”