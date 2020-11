Alonso over zijn enthousiasme: "Krijg geen reactie meer"

In 2021 keert Fernando Alonso definitief terug in de Formule 1. De Spanjaard tekende een 2-jarig contract bij Renault, dat volgend jaar zal racen onder de naam Alpine. De afgelopen weken is al vaker aangegeven dat Alonso erg enthousiast is, en staat te popelen om vanaf 1 januari in Enstone mee te helpen met het ontwikkelen van de wagen voor 2022. Vanaf dat moment zal Renault direct de windtunnel induiken.

De 39-jarige Alonso zegt dat hij zijn toekomstig teambaas Cyril Abiteboul overlaadt met berichten. In een gesprek met AutoHebdo zegt hij: "Toevallig heb ik hem een ​​half uur geleden drie berichten gestuurd. Hij heeft ze gelezen, maar heeft nog niet gereageerd. Ik weet zeker dat hij moe van me wordt, want hij reageert niet op mijn berichten."

"Mensen lijken elke keer verrast te zijn als ze dat over mij horen, maar zo ben ik altijd geweest. In mijn tijd bij McLaren was iedereen verrast hoe enthousiast ik was over Honda en ze dachten dat ik er gelukkiger uitzag dan bij Ferrari. Zo dachten ze echter ook over mij tijdens mijn periode in Maranello."

"Ik ben altijd hetzelfde geweest, maar sommige mensen komen er pas achter als ze met mij hebben samengewerkt. Ik ben altijd vastbesloten geweest om terug te keren naar de Formule 1", zei de tweevoudig wereldkampioen.