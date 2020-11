Abiteboul: "Hij zal enorm bot zijn over een aantal zaken"

Volgend jaar zal Daniel Ricciardo het team van Renault verlaten. De goedlachse Australiër zal zijn geluk beproeven bij het team van McLaren, waar hij Carlos Sainz vervangt. De vervanger van Daniel Ricciardo bij Renault is niemand minder dan Fernando Alonso, tweevoudig wereldkampioen. Cyril Abiteboul - teambaas bij Renault - denkt wel het verschil te weten tussen beide heren.

"Ricciardo is meer intuïtief dan analytisch", zo begint Abiteboul. "Hij heeft het nodig om lol te kunnen maken en moet dus een omgeving vinden waarin dat mogelijk is." Je zou het misschien niet geloven, maar Cyril Abiteboul kan dwars door Ricciardo zijn 'schijn' heen kijken. De Australiër doet zichzelf voor als een extroverte grappenmaker, maar volgens zijn teambaas is hij, echter, "best wel verlegen", zo legt hij uit. "Het duurde echt wel een poosje voordat ik doorhad wat er zich achter die lach verschuilde."

"Alonso, aan de andere kant, is waarschijnlijk iets meer agressief en veeleisend", zo denkt Abiteboul te weten. "Fernando is een compleet ander type dan Ricciardo. Fernando zal enorm bot over kunnen komen wanneer ze het hebben over de krachtbron, strategie of zelfs de gehele organisatie", aldus Abiteboul. "Dat weten we."

Achter de schermen werkt Alonso hard aan zijn twee terugkeer bij het team uit Enstone. Hij is vaak in de simulator te vinden en heeft inmiddels al meerdere testen gedaan om zo goed mogelijk voorbereid te zijn voor het 2021-seizoen. Zien we volgend jaar de Spanjaard voor het eerst sinds lange tijd weer op het podium?