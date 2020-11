Carlos Sainz ergert zich aan vragen over Ferrari

Carlos Sainz zegt zich te ergeren aan journalisten die blijven vragen of hij spijt heeft van zijn keus om in 2021 voor Ferrari te racen. Het Italiaanse team maakte in mei dit jaar bekend dat de huidig McLaren-coureur volgend seizoen de plek van Sebastian Vettel zal innemen. Het moment van de bekendmaking was onverwachts aangezien de hele wereld in een lockdown was en het F1-seizoen 2020 nog niet eens van start was gegaan.

Retorische vraag

Sainz werd door motorsport-magazin.com gevraagd of hij alle vragen van de media over zijn keus voor Ferrari vervelend vindt. De Spanjaard reageerde daarop: "Het enige dat me een beetje irriteert, is dat je de antwoorden op sommige vragen al weet. Ik weet niet waarom het mij opnieuw wordt gevraagd, aangezien ik hetzelfde antwoord als een maand eerder geef."

Toen hem werd gevraagd of de meest vervelende vraag betrekking heeft tot spijt' van het tekenen voor Ferrari, bevestigde de 26-jarige: "Ja, dat is een van de meest populaire. Ik denk dat je het antwoord weet."

Verhuizen

Sainz zegt inderdaad dat hij uitkijkt naar de overstap naar Ferrari, waardoor hij zelfs van Engeland naar een huis dicht bij Maranello zal verhuizen.

"Dat staat op de agenda voor het einde van het jaar. Ik ga naar Italië verhuizen om daar meer tijd door te brengen. Ik zie het dicht bij het team zijn als een belangrijk onderdeel van mijn goede tijd bij McLaren."