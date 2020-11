Toto Wolff: "Hamilton raakte geirriteerd door verlies van Rosberg"

Mercedes-teambaas Toto Wolff zegt dat Lewis Hamilton in 2016 verloor van Nico Rosberg omdat hij geïrriteerd was door zijn teamgenoot en als gevolg geen verbeteringen aan wist te brengen om hiermee om te gaan.

Rosberg is de enige coureur die Hamilton heeft verslagen in een kampioenschap sinds Mercedes in 2014 de dominante kracht van de Formule 1 werd, aan het einde van een rivaliteit waar de spanning tussen de twee teamgenoten hoog opliep, vooral in 2016.

Slechts een paar dagen nadat hij kampioen werd in een controversiële finale in Abu Dhabi, schokte de Duitser de F1-wereld door te stoppen als F1-coureur. Valtteri Bottas was de lachende derde want hij werd aangetrokken als vervanger van de kersverse kampioen, en rijdt nog altijd bij het Duitse team naast Hamilton.

Sindsdien was Hamilton superieur en zag hij prille uitdagingen van Sebastian Vettel in 2017 en 2018 voordat hij Bottas de afgelopen twee jaar volledig versloeg om Michael Schumacher te evenaren als een zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton niet veranderd

Als het gaat om de reden waarom de 35-jarige een klasse apart was, hebben sommigen gewezen op het effect van verlies van Rosberg en op een grotere inspanning om een ​​nauwere relatie met Mercedes op te bouwen.

Toto Wolff ontkende dat en ziet het anders: "Ik denk niet dat dat een rol heeft gespeeld. Ik denk dat het hem destijds irriteerde en hij is gewoon verder gegaan. Ik denk niet dat er in dat jaar iets speciaals te leren was. Nico was sterk, Lewis had een aantal DNF's terwijl hij aan de leiding reed en aan het eind is het wat het is."

Perfectie

In plaats daarvan gelooft de Oostenrijker dat Hamilton's focus van elk stukje prestatie uit zichzelf halen belangrijker is geweest: "Wat ik zie of wat ik me de afgelopen jaren realiseerde, is zijn permanente zelfanalyse, hoe hij beter kan worden, hij is echt goed geworden in het identificeren van zwakke punten en ze vervolgens aan te pakken."

"Hij heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld als coureur in de auto en als persoonlijkheid buiten de auto. Dat zie je heel zelden bij mensen die kritisch genoeg zijn. Vele anderen in de Formule 1, of buiten de Formule 1 zijn behoorlijk eigenwijs, zijn niet echt goed in het identificeren van hun eigen tekortkomingen en daardoor stagneert je ontwikkeling."

"Het is een denkpatroon dat bij hem gewoon niet bestaat, dat is de constante zoektocht naar perfectie."