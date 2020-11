Michael Masi overweegt safety car-perioden te verlengen na "zeer gevaarlijke" situatie in Imola

FIA-Race director Michael Masi heeft toegeven dat hij overweegt om safety car-perioden te verlengen om gevaarlijke situaties te vermijden, zoals een die zich er voordeed tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna.

Op het circuit van Imola, toen de gelapte coureurs de safety car mochten inhalen om hun ronde achterstand weg te werken, reed Lance Stroll de safety car voorbij om de achterkant van de roedel auto's opnieuw te bereiken. Echter, toen hij dit op zowat volle snelheid deed reed hij zeer dicht langs een marshall die nog bezig was om puin weg te dragen.

Sebastian Vettel was één van vijf coureurs die ook langs de marshalls reed en zei - ondanks het feit dat hij flink van zijn gas ging - dat de situatie "erg gevaarlijk" was. Michael Masi heeft gezegd dat teams en coureurs zijn geraadpleegd wat betreft nieuwe safety car-procedures om dergelijke gevaarlijke situaties in de toekomst te vermijden.

"We zijn inmiddels al een proces gestart om teams en coureurs te raadplegen wat betreft nieuwe procedures wanneer coureurs hun ronde achterstand mogen wegwerken", aldus Masi. "Maar ik heb hun ook verteld dat we in de toekomst mogelijk twee ronden langer achter de safety car zullen blijven rijden voordat coureurs hun ronde achterstand mogen wegwerken", aldus de race director van de FIA.