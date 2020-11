Nico Rosberg over de beste aller tijden: "Onmogelijk om te zeggen"

Lewis Hamilton heeft in het turbo-hybride tijdperk een erg dominante periode meegemaakt. In die zeven seizoenen is hij maar één keer verslagen; in 2016 wist Nico Rosberg met een paar punten verschil de titel te winnen.

Sinds Nico Rosberg besloot te stoppen aan het einde van het 2016-seizoen is hij alleen nog maar meer gaan waarderen hoe goed de Brit nou echt is. Niemand heeft - voornamelijk in 2019 en 2020 - de Brit écht kunnen uitdagen voor de wereldtitel. In 2017 en 2018 kwam Sebastian Vettel in de buurt, maar toch was het Lewis Hamilton die uiteindelijk aan het langste eind trok door simpelweg minder fouten te maken.

Ook na de Grand Prix van Turkije was Nico Rosberg erg onder de indruk van de kunsten van Lewis Hamilton. "Ik heb van dichtbij kunnen zien hoe goed hij is op een baan onder deze omstandigheden", aldus Rosberg. "En geloof me als ik je vertel dat hij simpelweg de allerbeste is onder deze omstandigheden", zo vertelt Rosberg.

Of Lewis Hamilton de beste aller tijden is, daar wil Nico niet op ingaan. Er zijn een aantal pundits die toegeven dat Hamilton de beste aller tijden is, andere willen dit simpelweg niet zeggen omdat het onmogelijk is om coureurs uit verschillende tijdperken te vergelijken; het materiaal is inmiddels flink veranderd. "Buiten Lewis en Schumacher heb je Fangio, Senna.. Het is simpelweg onmogelijk om te zeggen wie het beste is/was; ze zijn allemaal uniek op hun eigen manier", zo concludeert Rosberg.