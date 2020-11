Red Bull reageert niet op brief Mongoolse regering over uitspraken Max Verstappen

Vorige maand veroorzaakte Max Verstappen controverse door Lance Stroll een mongool te noemen nadat de twee tijdens de Portugese Grand Prix in de tweede vrije training met elkaar in botsing kwamen. Behalve dat hij op sociale media werd bekritiseerd vanwege zijn taalgebruik kreeg Verstappen kritiek van een Mongoolse belangenorganisatie en de Mongoolse regering, die hem allebei aanspoorden om zich publiekelijk te verontschuldigen.

Red Bull-sponsor Siemens stuurde aan Red Bull Racing een brief als reactie: "Wij accepteren geen discriminatie, intimidatie of persoonlijke aanvallen op individuen of groepen."

"Het team heeft ons verzekerd dat de nodige stappen zijn genomen om te voorkomen dat een soortgelijk incident zich opnieuw voordoet. De heer Verstappen heeft publiekelijk zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag", schrijft Torsten Ende van Siemens, in een brief aan de Mongoolse ambassadeur Purevsuren.

Geen directe excuses van Verstappen

Unro Janchiv, de culturele gezant van Mongolië, vertelde woensdag echter journalist Suliman Mulhem dat Verstappen zich wat hem betreft nog openlijk moet verontschuldigen.

"De bewering dat Max Verstappen zich publiekelijk verontschuldigde, is niet juist en de Mongoolse regering wacht tot nu toe op een bericht van zijn team", vertelde Janchiv aan deze publicatie, waaruit bleek dat Red Bull niet eens heeft gereageerd op de brieven van de Mongoolse regering.

"Hij verontschuldigde zich niet publiekelijk bij onze regering en reageerde ook niet op de open oproep van de ambassadeur", voegde Janchiv eraan toe. Ter afsluiting zei ze dat de Mongoolse regering zal blijven werken aan deze kwestie totdat het is opgelost.