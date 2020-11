Britse Premier Boris Johnson wil Lewis Hamilton snel ridderen tot Sir

Er gaan al lang geruchten dat Lewis Hamilton vanaf 2021 zal worden geridderd tot Sir, maar nu lijkt zelfs de premier van Engeland zich te bemoeien om de Brit te helpen zijn nieuwe status te bereiken. Zevenvoudig wereldkampioen F1 Lewis Hamilton heeft iets bereikt dat maar weinig atleten ooit hebben bereikt en dus is de roep om Hamilton in Engeland tot ridder te slaan, gegroeid. In Engeland is er echter een terughoudendheid tegenover sporters die nog steeds actief zijn en tot ridder worden geslagen.

Er is nog een ander punt, want de Honours Committee doet ook onderzoek naar de Britse belastingen. Hamilton mag dan wel in Monaco wonen, maar er wordt onderzocht of hij daar teveel belasting ontwijkt, al lijkt dat niet het geval te zijn met Hamilton, één van de 5000 mensen die in het Verenigd Koninkrijk de meeste belasting betalen.

Om het proces te versnellen, bemoeit zich ook Boris Johson, de premier van Engeland. Volgens Sportsmail wil de premier het Honours Committee terzijde schuiven om iemand die nog in de sport actief is tot ridder te slaan. Hamilton zou dan op nieuwjaarsdag op 35-jarige leeftijd worden geridderd.