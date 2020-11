Horner: "De vraag is of Red Bull in staat is om een motor te ontwikkelen"

Red Bull Racing reed vorig weekend in Turkije haar 300e Grand Prix in de F1. De mijlpaal van het Oostenrijkse team, die vele successen behaalde, was echter niet een race waar men snel aan zal terugdenken.

Ter ere van die gelegenheid bezocht Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz de fabriek in Milton Keynes en kreeg een rondleiding, de kans om de prijzenkast en alle Red Bull Racing-auto's te zien.

Verschil Red Bull met Ferrari en Mercedes

Kravitz vraagt ​​wat Red Bull Racing anders maakt dan bijvoorbeeld Mercedes of Ferrari. Red Bull-teambaas Christian Horner legt uit: "Ik denk dat het de cultuur is van hoe we racen. Er heerst een ander soort sfeer bij Red Bull."

In de 300 Grands Prix van Red Bull Racing zijn ook veel verschillende coureurs gepasseerd. Elke coureur is anders, zegt Horner: "Ze hebben allemaal een andere persoonlijkheid. Max is anders dan Vettel en Daniel is anders dan Albon. Het zijn bevoorrechte leden van het team, omdat ze een wagen mogen besturen waar iedereen aan werkt".

Aan het einde van het bezoek bespreekt Horner ook de samenwerking met Honda. "De relatie met Honda was geweldig, maar helaas zal het van korte duur zijn. De grote vraag is dan: kan een energiedrankfabrikant een motor produceren die kan concurreren met de beste ter wereld? We hebben het gedaan met het chassis, dus het moet ook mogelijk zijn met de motor."