Villeneuve: "Grote manier van geloofwaardigheid voor Hamilton"

Lewis Hamilton voegde geloofwaardigheid toe aan al zijn kampioenschappen door de manier waarop hij onlangs in Turkije zijn zevende wereldtitel behaalde. De Britse snookerlegende Ronnie O'Sullivan sprak in de media over Hamilton en betwist dat de Mercedes-coureur zo groot is omdat hij in de beste wagen van het veld rijdt.

O'Sullivan zei tegen de krant Daily Star: "In theorie hoeft hij alleen maar zijn teamgenoot Bottas te verslaan, die zich comfortabel en gelukkig lijkt te voelen als hij tweede viool speelt. Ik zou me niet zo goed hebben gevoeld over mijn snookercarrière als ik had gespeeld op een tafel waar de pockets die ik gebruikte groter waren dan die van mijn tegenstander."

Villeneuve verdedigt Hamilton

Hamilton wordt echter tegen dat soort kritiek verdedigd, zelfs door de wereldkampioen Jacques Villeneuve uit 1997, die beter bekend staat als kritisch tegenover de hedendaagse coureurs in de F1. Tegen Sky Italië zei de Canadees: "Oké, hij heeft de beste auto, maar Bottas heeft ook de beste auto. Bottas heeft dezelfde auto en toch wint Hamilton de kampioenschappen."

"In moeilijke situaties zoals in Istanboel zou elke coureur hebben besloten geen risico te nemen, voorzichtiger te rijden, maar dat deed hij niet. Hij won die race op een grote manier en bovenal geeft het geloofwaardigheid aan al zijn kampioenschappen."

Het is niet verwonderlijk dat Hamilton het eens is met de kritiek van Villeneuve, zoals hij werd geciteerd door de krant Marca: "Er is nog een geweldige coureur die in dezelfde Mercedes rijdt als ik en hij krijgt duidelijk niet wat ik krijg. Het is duidelijk dat we een geweldig team en een geweldige auto nodig hebben. Niemand heeft het wereldkampioenschap op een andere manier gewonnen."

"Persoonlijk zou ik willen dat er meer races waren zoals Turkije, want dan zou ik vaker kunnen laten zien wat ik in huis heb."