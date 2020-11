Lewis Hamilton verliest rechtszaak over handelsmerk 'Hamilton'

De driejarige juridische strijd van Lewis Hamilton met een horlogemaker over het handelsmerk ‘Hamilton’ is volgens berichten in de Britse media met een nederlaag geëindigd. De Daily Mail meldt dat zevenvoudig wereldkampioen Hamilton verwikkeld is in een langdurige juridische strijd met de Zwitserse horlogefabrikant Hamilton International vanwege hun pogingen om ‘Hamilton’ te gebruiken als handelsmerk.

Ze melden Europese rechtbank een uitspraak heeft gedaan in het nadeel van Lewis Hamilton en stelt dat het bedrijf, dat werd opgericht in 1892, de naam Hamilton al veel langer gebruikt dan Lewis Hamilton heeft geleefd. Het bedrijf werd aanvankelijk opgericht in de Verenigde Staten voordat het naar Zwitserland verhuisde toen het werd overgenomen door The Swatch Group.

Uitspraak rechtbank

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), zoals geciteerd door de Daily Mail in zijn uitspraak, zei: "Het argument met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de coureur 'Lewis Hamilton' ontbreekt. Het betwiste merk bestaat uitsluitend uit één woord 'Hamilton'en niet uit 'Lewis Hamilton'. Het is een vrij veel voorkomende achternaam in Engelssprekende landen."

"Er is geen natuurlijk recht voor een persoon om zijn of haar eigen naam als handelsmerk te laten registreren, wanneer dat de rechten van derden zou schenden. Zelfs de aanvrager van de tegenpartij heeft expliciet aanvaard dat het betwiste merk 'Hamilton' werd gebruikt sinds 1892, dus zelfs vóór de geboortedatum van 'Lewis Hamilton' als een natuurlijk persoon."