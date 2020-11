Christian Horner over motorkeuze: ''Eind november weten we meer''

Zoals bekend, is Red Bull Racing na het wegvallen van motorfabrikant Honda op zoek naar een oplossing voor 2022 en de seizoenen daarna. Recentelijk heeft de Oostenrijkste renstal al aangegeven dat voor het einde van dit kalenderjaar meer duidelijkheid wordt verschaft over hoe het nu verder moet. Teambaas Christian Horner zegt nu dat eind november de knoop wordt doorgehakt, zodat iedereen binnen Red Bull op tijd weet waar het aan toe is.



In de media heeft de renstal al verklaard dat het overnemen van het Honda-project de hoogste prioriteit heeft. Horner zegt hierover: ''Onze eerste keus is om door te gaan met deze motor volgend jaar, onder een andere naam. Als we tenminste een overeenkomst kunnen bereiken met Honda om het product te mogen gebruiken. Het zou toch zonde als deze power unit ergens in een Japans magazijn opgeborgen wordt. Afwachtende wat de regels gaan worden, is het onze voorkeur om verder te gaan met deze motor'', doelt de teambaas op het bevriezen van de ontwikkeling van alle hybride-krachtbronnen binnen de koningsklasse.



Achter de schermen wordt stevig gediscussieerd over de zogeheten 'Engine Freeze'. ''Ik denk dat we productieve gesprekken hebben gevoerd met Liberty Media en de FIA'', vervolgt Honer. ''Natuurlijk zijn er enkele belangrijke details die op zijn plek moeten vallen voordat we een definitieve keuze maken met onze motorplannen, mede gebaseerd op de bevriezing van motoren.'' Ferrari en Renault hebben al aangegeven tegen dit voorstel te zijn. De FIA en Formule 1-bazen zitten hierdoor in een spagaat. Het verliezen van twee teams, Red Bull en AlphaTauri, is funest voor de sport, maar de overkoepelende organisaties willen ook niet de andere fabrikanten in het harnas jagen.



Het team van Max Verstappen wil zo snel mogelijk horen of het bevriezen van de motoren wordt gehonoreerd. De Oostenrijkse formatie kan, met het oog op de toekomst, niet te lang wachten met het maken van een beslissing. Het team wil zich op tijd kunnen voorbereiden op de grote reglementswijzigingen die op plank staan voor 2022. Op een januari mogen alle Formule 1-teams gaan beginnen met deze bolides.

Voor Adrian Newey, die aan het hoofd staat van de ontwerpafdeling, is het belangrijk om te weten wat er gaat gebeuren, zodat de integratie van motor en chassis naadloos op elkaar aansluit. ''Adrian is altijd degene die op het allerlaatste moment bekijkt wat de beste oplossing is, maar er zijn enkele praktische zaken die niet kunnen wachten. Motorperikelen hebben tijd nodig en als we het project gaan doen, dan is er veel werk te verrichten achter de schermen wat moet gebeuren en dat zijn weg moet vinden. Aan het eind van november weten we meer waar we staan.''



Teruggaan naar Renault is de enige andere optie voor Red Bull Racing, maar dat lijkt onwaarschijnlijk. Beiden concerns hebben gezegd niet meer te willen samenwerken. In het verleden kenden ze nog veel successen met onder andere vier rijders -en constructeurskampioenschappen. Maar de laatste jaren in hun partnerschap groeide de onvrede naar een kookpunt. De Oostenrijkers uitte openlijk kritiek over de prestaties van de Franse krachtbron en dat viel bij de motorleverancier in het verkeerde keelgat. Een breuk leek onvermijdelijk en na 2018 werd er, zonder tranen te laten vallen, van elkaar afscheid genomen. Red Bull stapte over naar Honda om oude tijden te doen herleven.