Hamilton ontkracht speculaties over vertrek uit F1 en is ambitieuzer dan ooit

De toekomst van Lewis Hamilton is een veelbesproken onderwerp binnen de paddock geweest. Door het uitblijven van een nieuw contract is er zelfs gespeculeerd over een mogelijk vertrek van de Brit uit de belangrijkste autosportklasse. De 35-jarige coureur heeft aan deze geruchten een einde gemaakt. De kersverse wereldkampioen is ambitieuzer dan ooit en wil ook samen met de Formule 1 een belangrijke maatschappelijke rol spelen op het gebied van mensenrechten en het klimaat.



Hamilton is sinds 2007 al actief en rijdt op dit moment de belangrijkste records aan gort. Ondanks al het succes, treedt er bij de Brit geen verzadiging op. "Ik voel dat dit pas het begin is, en dat is best raar", zei de winnaar van de Turkse Grand Prix. "Ik denk dat ik mijn limiet nog niet bereikt heb. Ik voel mij lichamelijk en mentaal in de perfecte vorm."



Dit seizoen staat er geen maat op de ervaren Mercedes-coureur. Door de waanzinnige zegeretocht, lijkt het de Brit makkelijk af te gaan. Maar de kersverse kampioen benadrukt dat het vanwege de pandemie een lastige periode is geweest. "Het is voor vele miljoenen mensen een zeer moeilijke tijd. En natuurlijk lijkt alles geweldig op dit grote podium, maar er is echt geen verschil voor ons als atleten. Ik wist niet altijd hoe ik met deze situatie om moest gaan. Maar dankzij de steun van geweldige mensen in mijn omgeving, de steun van het team en fans, heb ik het voor mekaar gekregen om mijn hoofd boven water te houden en gefocust te blijven. Ik hoop volgend jaar op een nog beter seizoen."



De voorvechter van mensenrechten en klimaat zal ook de Formule 1 gaan gebruiken als platform voor maatschappelijke onderwerpen. "Het voelt alsof ik nog veel werk te doen heb. We zijn pas begonnen met onze verantwoordelijkheid binnen de sport. We moeten de problemen met mensenrechten in bepaalde landen waar we naar toe gaan niet negeren en gaan bekijken hoe we deze landen kunnen helpen. Hen te overtuigen om meer te doen. Ik wil Formule 1 en Mercedes steunen in deze ontwikkeling. Ook met betrekking tot duurzaamheid in het algemeen, maar ook binnen de sport. Ik wil daar een rol in spelen, zeker in de beginfase."



Met deze uitspraken lijkt het een kwestie van tijd dat Hamilton gaat bijtekenen bij Mercedes. De teambaas van de Duitse renstal, Toto Wolff, bevestigde eergisteren al dat zijn coureur volgend jaar in zijn auto te bewonderen is.