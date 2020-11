Verstappen vat teleurstellende race samen: "Het mocht gewoon niet zo zijn"

De Grand Prix van Turkije leek op een hele atypische race voor Max Verstappen. De Nederlander maakte veel fouten en wist ook duidelijk langzamere auto's niet voorbij te komen. Geen geweldige dag, zo klinkt de Nederlander zelf.

"Vandaag was gewoon een erg moeilijke race, als ik eerlijk ben", geeft Verstappen toe. "De start was niet goed; vanwege de vuile kant van de baan zakte ik terug naar de vierde plaats", zo vertelt Verstappen verder. "Ik wist daarna terug naar de derde plaats te rijden, en zat daarna erg dicht op Perez. Door de snelle knik op het rechte stuk probeerde ik hem te volgen, maar ik werd compleet weggevaagd buiten te baan - dit zorgde voor een grote spin", zo legt Verstappen uit.

"Ik probeerde de auto uit de vangrail te houden, maar daardoor kwamen er wel vlakke stukken op mijn banden. Dit zorgde ervoor dat ik opnieuw naar binnen moest voor nieuwe intermediate-banden", zo meent Verstappen. "Uiteraard kon ik met nieuwe banden snel het gat dichten met degene die toentertijd voor me reed, maar op deze baan is inhalen gewoon echt heel erg moeilijk", zo legt Verstappen uit. "Er is eigenlijk maar één lijn, en zelfs die lijn is erg glad. Daarbuiten werd de baan ook niet droger, dus dat betekende dat wij op de intermediate-banden moesten blijven rijden. Wij kauwden erg snel door het rubber van de intermediate-banden heen."

"Het was al met al een lastige race en het kwam er op neer dat je gedwongen achter degene voor je moest rijden zonder grip, en dan maar proberen in leven te blijven!", zo klinkt Verstappen. "Het was een teleurstellende dag, en ik denk dat het vandaag gewoon niet zo mocht zijn", zo concludeert de Nederlander.