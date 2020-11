Vettel over zevende wereldtitel Hamilton: "Blij dat ik er getuige van mag zijn"

Sebastian Vettel - viervoudig wereldkampioen - meent erg blij te zijn voor Lewis Hamilton, die vandaag zijn zevende wereldtitel heeft weten binnen te slepen. De Brit evenaart hiermee het record van Michael Schumacher, iets wat men voorheen dacht dat nooit meer mogelijk zou zijn.

"Het was een erg lange race", zo begint Vettel. "Ik dacht dat Lewis niet zo lang door kon rijden op die banden, maar om de een of andere manier lukte dit hem wel. Hij reed een fantastische race. En, in alle eerlijkheid, is dit ook een prima dag voor ons", zo meent de Duitser. "Maar vandaag draait alles om hem, hij is degene die geschiedenis heeft geschreven, dus de eerste gedachten gaan naar hem."

"Het is een waanzinnige prestatie en ik ben erg blij om dit eersterangs te hebben kunnen zien", zo meent Vettel. "Ik hoop dat er nog een beetje meer mogelijk is voor de races die nog komen gaan. Vandaag waren het de baancondities een weersomstandigheden die het verschil maakten", zo vertelt Vettel verder. "Er was waarschijnlijk nog wel wat meer wat ik gedurende het middelste deel van de race kon doen, dus ik ben niet 100% tevreden", zo meent Vettel. "Maar uiteindelijk bleef ik binnen het bereik van het podium en op het einde lukte het mij om de laatste podiumplek binnen te halen", zo concludeert Vettel.