Albon begrijpt nog niet wat er is gebeurd: "Hele vreemde race"

Voor Alexander Albon begint de tijd te dringen om goede resultaten neer te zetten. Dit weekend leek het een goed weekend te gaan worden voor de Red Bull-coureur, waarbij hij het hele weekend in de top 5 eindigde, tot aan de race. De Grand Prix in Turkije verliep op een dusdanig rare manier dat Albon niet weet wat hij ervan moet denken.

Banden

De Thaise Brit had op een gegeven moment zelfs kans om de race te winnen, ware het niet dat zijn banden flinke slijtage hadden waardoor hij weer terug naar achteren viel, ondanks dat hij binnen 8 seconden achter leiders Stroll en Perez reed.

Na de race oogde Albon ontspannen maar wel in gedachten, omdat hij niet weet wat hij ervan moest denken. Hij zei tegen de pers, zoals Ziggo: "Ja dit was echt een hele vreemde race. Je kan heel snel zijn op een bepaalde band, en dan laat je een nieuwe set banden monteren van dezelfde compound, en daar krijg je dan helemaal geen snelheid in. Dat is echt zo vreemd."

"Ik denk dat het circuit eigenlijk de hele tijd hetzelfde is gebleven qua omstandigheden. Aan het einde was het wel iets droger, maar het blijft gewoon heel vreemd. Je bent snel, langzaam, snel en weer langzaam. Ik zal erover nadenken, maar kijk uit naar de volgende race."