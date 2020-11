Vettel na onverwachte P3: "Daar lag mijn kans"

Sebastian Vettel - bezig aan tot vandaag zijn slechtste seizoen ooit - wist vandaag tijdens de Grand Prix van Turkije zijn Ferrari naar het podium te slepen. Waar de Duitser op P12 is gestart, heeft hij geen enkele fout gemaakt en zijn hoofd koel gehouden.

"Het was best wel intens, en de race was ook erg lang. Het was alsnog wel leuk, vooral de eerste ronde was goed. Op een gegeven moment was ik al P3 geloof ik", aldus een blije Sebastian. "Ik was goed op weg op de full wet-band, dat ging best oké. Daarna op de intermediate-banden was het een stuk moeilijker."

"De laatste ronde was super intens, en ook best wel een verrassing dat ik alsnog op het podium kon eindigen", zo legt Vettel verder uit. "Charles zat erg dicht op Sergio, en hij en ik werden verteld dat Perez het moeilijk had op zijn banden. Een paar ronden daarvoor was ik al bezig met ze opjagen. Ik zag dat Charles probeerde om Sergio in te halen, maar daarna blokkeerde hij zijn banden - daar lag de mogelijkheid voor mij", aldus Vettel.

"Vanaf 20 ronden voor het einde zat ik al na te denken om naar de slick banden te gaan, want dat zou eventueel een mogelijkheid voor ons zijn om de race te winnen. De baan qua natheid was vrij constant, en de intermediate-banden waren ook al best wel versleten", zo legt Vettel uit. "Uiteindelijk kwam het er op neer dat niemand het durfde, want niemand wist zeker hoe het zou gaan", zo concludeert Vettel.

Sebastian Vettel eindigde voor het eerst sinds de Mexicaanse Grand Prix op het podium. Ook eindigde de Duitser als Driver Of The Day.