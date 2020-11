Max Verstappen: "We hebben de verkeerde band gekozen"

De kwalificatie voor de Grand Prix van Turkije verliep bijna tot op het einde vrijwel vlekkeloos voor Max Verstappen. Tijdens de eerste, tweede en derde vrije training domineerde de Red Bull-coureur en dit wist hij nog eens aan te tonen in de kwalificatie. Zowel in Q1 als Q2 was Verstappen in de moeilijke omstandigheden oppermachtig zoals we tegenwoordig zelden nog zien in de F1.

In het begin van Q3 ging het echter mis. Hoewel Verstappen de snelste tijd wist neer te zetten op de regenbanden dook Sergio Perez op de intermediates onder zijn tijd. De 23-jarige Nederlander reed in zijn tweede ronde weer veel sneller dan Perez maar dook de pits in om ook te switchen naar intermediates.

Regenbanden of intermediates

Dat kostte hem achteraf de pole position, zo zegt hij zelf. Verstappen: "Ik had geen grip maar ging wel sneller. De regenbanden bleken niet de juiste banden om op te rijden maar het ging niet goed. We hadden eerder moeten kiezen om op intermediates te gaan kwalificeren."

"Ik voelde me goed en die pole position was gewoon in mijn handen, zeker in vergelijking met alle andere coureurs die ook op regenbanden reden. Daardoor hebben we uiteindelijk de pole gemist, omdat we te laat overstapten op de intermediates."