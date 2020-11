Alex Albon: "Het draait nu echt om resultaten"

Vandaag zullen de twintig Formule 1-coureurs voor het eerst sinds negen jaar het asfalt van het circuit Istanbul Park betreden. Dit betekent dat geen enkel team bruikbare data tot de beschikking heeft om een eventueel voordeel te creëren. Echter, Alexander Albon is van mening dat dit circuit de Red Bull-wagen wel eens heel goed zou kunnen liggen.

Eerder deze week zagen we als gevolg van een Red Bull-promo een Red Bull-wagen en een AlphaTauri-wagen door de straten van Istanboel rijden. "Het waren best wel zware filmdagen, elke dag van 7 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds", aldus Albon. "Maar het was leuk, echt heel erg cool om te doen", zo vertelt de Britse Thai aan Will Buxton, Formule 1-verslaggever voorafgaand aan het raceweekend.

Vies circuit

Buxton vroeg ook of dit weekend een positief resultaat op zou kunnen leveren voor Red Bull, en zo was hij benieuwd of dit circuit hun auto ligt. "Ik heb zojuist de 'trackwalk' gedaan, en het ligt er ontzettend mooi bij, het is een erg gaaf circuit", zo vertelt Albon. "Het is eigenlijk best wel vies, moet ik zeggen - net als Portimao, dus misschien hebben we wel helemaal geen grip."

"Op papier moet dit een goed circuit voor ons zijn, beter dan misschien sommige andere circuit aan het begin van het seizoen. Maar dat komt natuurlijk ook omdat we de auto flink hebben doorontwikkeld."

Resultatenspelletje

Will Buxton was daarbuiten ook zeer benieuwd naar Alex Albon zijn toekomst, en hoe de komende vier races daar invloed op zouden kunnen hebben. Dit is - naar Alex Albon zijn mening - een kwestie van een 'resultatenspelletje'. "Hoe de komende vier races invloed hebben op mijn toekomst is een spelletje van resultaten halen: als er goede resultaten zijn, dan heeft dat een positieve invloed. Als er slechte resultaten worden gehaald, dan heeft dat een negatieve invloed", zo sluit Albon af.

Op welke plek zal de Britse Thai zondag de geblokte finishvlag passeren?