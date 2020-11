Albon stellig tegen Red Bull: "Zal niet accepteren dat ik terug naar AlphaTauri moet"

Alex Albon staat onder druk om zijn positie voor 2021 bij Red Bull Racing te behouden. De Thaise Brit worstelt al sinds zijn komst naar het Oostenrijkse team om teamgenoot Max Verstappen bij te houden. Hij heeft inmiddels gereageerd op de geruchten dat hij mogelijk terug wordt gezet naar AlphaTauri, als vervanger van Daniil Kvyat.

Strijd om 2021-stoeltje

De Thaise coureur zorgde deze week voor opschudding toen hij in Turkije werd gespot voor een AlphaTauri-modeadvertentie naast Pierre Gasly. Het leidde tot speculatie dat hij volgend jaar zou kunnen terugkeren naar het Italiaanse team, aangezien Red Bull Racing naar een meer ervaren coureur als Nico Hulkenberg of Sergio Perez kijkt als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen voor volgend jaar.

Tegen her Spaanstalige Tercer Equipo zegt Albon: "Nee, ik zal niet accepteren terug te moeten gaan naar AlphaTauri. Het is de droom van elke coureur om voor een team van hoog niveau te racen en dat team voor mij is Red Bull Racing. Het is mijn bedoeling om hier ook volgend jaar te rijden."

Kritiek op Albon

Red Bull heeft Albon gedurende 2020 gesteund, maar de kritiek van experts, waaronder Jacques Villeneuve, wordt steeds heftiger. In een gesprek met Sky Italië beschrijft Villeneuve, wereldkampioen uit 1997, Albon als 'de op één na slechtste coureur die Red Bull ooit heeft gehad'.

"Hij wordt beschermd door de teamleiding vanwege zijn paspoort, maar de waarheid is dat hij niet op het niveau zit dat een Red Bull-coureur zou moeten zijn. Hij wordt ook steeds slechter, ook al proberen ze hem te helpen."

Albon zegt dat hij dat soort commentaar probeert te negeren. "Er zijn altijd gesprekken en geruchten, maar uiteindelijk verandert het niets aan wat ik op de baan doe. Ik weet dat als ik me concentreer op het behalen van goede resultaten, ze zullen stoppen met praten, maar deze dingen gebeuren altijd in de F1. Ik weet wat ik moet doen en ik ben erop gefocust, en dat is wat voor mij belangrijk is."